Сборная Аргентины одержала победу над сборной Польши с результатом 2:0 в матче Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

Игра состоялась на стадионе в районе Рас Абу Абуд.

На 39-й минуте матча голкипер сборной Польши Войцех Щенсный смог отбить мощный 11-метровый удар нападающего аргентинцев Лионеля Месси. Об этом сообщает РИА Спорт.

В сборной Аргентины отличились полузащитник Алексис Макаллистер, забивший гол на 46-й минуте, и нападающий Хулиан Альварес, который отправил мяч в ворота Польши на 67 минуте.

Во встречи двух сборных было побито два рекорда. Первый принадлежит Месси, который провел свой 22-й матч на чемпионатах мира, тем самым побил национальный рекорд Диего Марадоны, у которого на счету был 21 матч. А также Щенсный стал третьим вратарем в истории, отразившим два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее это удавалось сделать его соотечественнику Яну Томашевскому в 1974 году и американцу Брэду Фриделю — 2002.

В 1/8 финала Аргентинцы сразятся со сборной Австралии.