Сборная Туниса одержала победу на сборной Франции, но не смогла выйти в плей-офф.

30 ноября прошла встреча французов и Сборной Туниса в рамках Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Тунис впервые в истории мирового первенства смогли обыграть европейскую команду. Она выиграли у Франции 1:0.

В составе победителей отличился Вахби Хазри на 58-минуте матча. На восьмой компенсированной минуте вице-капитан сборной Франции Антуан Гризманн сравнял счет. Спортивный судья дал финальный свисток, зафиксировав ничью. Но посмотрев на экран видеоповтора отменил гол француза из-за офсайда.Об этом сообщает РИА Спорт.

Действующий чемпион мира сборная Франции проиграла на мировом первенстве впервые с 2014 года. Сейчас сборная с шестью очками находится на первом месте турнирной таблицы.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Польши проиграла аргентинцам на Чемпионате Мира 2022 в Катаре.