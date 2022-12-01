Олимпийская чемпионка в командном турнире 2022 Камила Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам.
С командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе примет участие в соревнованиях по прыжкам Олимпийская чемпионка Камила Валиева. Об этом сообщает ТАСС.
ОТ Тутберидзе также выступят Софья Акатьева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова.
В соревновании чемпионата России выступят воспитанники двукратного Олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко. А также команда советского российского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.
В состав команды Мишина вошли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Плющенко — Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский.
3 и 4 декабря состоится Чемпиона России по прыжкам в городе на Неве.
Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александра Трусова не примет участие в Чемпионате России по прыжкам.