Олимпийская чемпионка в командном турнире 2022 Камила Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам.

С командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе примет участие в соревнованиях по прыжкам Олимпийская чемпионка Камила Валиева. Об этом сообщает ТАСС.

ОТ Тутберидзе также выступят Софья Акатьева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова.

В соревновании чемпионата России выступят воспитанники двукратного Олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко. А также команда советского российского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.