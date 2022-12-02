КДК РФС деквалифицировал футболистов «Зенита» и «Спартака» на шесть матчей после драки, которой закончился матч 6-го тура Кубка России.

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объявил, что некоторые футболисты клубов «Зенит» и «Спартак» дисквалифицированы на шесть игр Кубка России. Причиной этому послужила массовая драка игроков на футбольном поле. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на слова корреспондента.

Напомним, что после драки было выписано аж шесть красных карточек, которые поровну разделили обе команды.

Ранее «Нева спорт» сообщала о подробностях потасовки между командами «Зенит» и «Спартак».