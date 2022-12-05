«Миннесоту Уайлд» обыграл «Даллас Старз» со счетом 6:5 на турнире Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 5 декабря на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча двух хоккейных команд в матче чемпионата НХЛ. Игра закончилась поражением хозяев льда.

Первую шайбу матча забил российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на 16-й минуте. «Даллосу» удалось сравнять чсет лишь во второй части игры, но это не смогло принести им победу. Об этом сообщает Чемпионат.

Также «Миннисота» смогла во втором этапе игры забросить три шайбы в ворота противника за три минуты. Их хозяевами стали Коннор Дьюар, Джейкоб Миддлтон и Джордан Гринвей. Йоэль Эрикссон Эк в третьем периоде еще на одну шайбу отдалил «Даллас» от победы.

Роопе Хинц на последних минутах игры смог забить свой третий гол «Миннесоте» и вывести команды в овертайм. Также у «Далласа» отличились Мэйсон Марчмент и Джейсон Робертсон.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Кучеров приблизился к рекорду Жамнова в таблице рекордов НХЛ.