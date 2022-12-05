Хоккейный клуб «Авангард» Омск расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко.

5 декабря был расторгнут по обоюдному соглашению двух сторон контракт между клубом «Авангард» и нападающим Дмитрием Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба «Ястребов.

Дмитрий за «Ястребов» провел 17 матчей и набрал 2 очка. Также хоккеист выступал за клуб с сезона 2021/22, отыграл 40 матчей.

ХК «Авангард» Омск благодарит Дмитрия Шевченко за совместную работу и желает продолжения карьеры.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Михаил Иордан расторгнет контракт с хабаровским «Амуром».