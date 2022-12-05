Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

На Чемпионате России по прыжкам Олимпийская чемпионка 2022 Пекина в командном зачете Камила Валиева забрала первое место. Соревнования проходили в Петербурге 3 и 4 декабря 2022 года.

Камила поделилась своими эмоциями после проката. Фигуристка, по ее словам, делала все, что она могла. А именно, исполняла тулупы. Также Валиева рассказала, что испытывала волнение от соревнований, но это стоило того. Как отмечает Олимпийская чемпионка — побеждать приятно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Камила Валиева выполнила два четвертных тулупа и смогла обойти в финале Софью Муравьеву. Третье место заняли сразу две фигуристки — Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Олимпийская чемпионка 2022 в одиночном катании на льду Анна Щербакова прилетела в Катар для выступления в фан-зоне.