Перекупщики задирают цены на билет под предлогом того, что аргентинец Лионель Месси больше не сможет участвовать в следующих Чемпионатах Мира по футболу.

Мундиаль спрогнозировал, что вероятно всего это последний Чемпионат Мира знаменитого нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Цены на игру сборных Аргентины и Нидерландов перекупщики продают в пять раз дороже, ведь увидеть игру Месси — это уникальный опыт, который может больше не состояться. Об этом передает «Чемпионат» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Так, билет на встречу сборных может обойтись болельщикам в 4,5 тысяч евро, а это больше в пять раз номинальной стоимости билета.

Напоминаем, что игра аргентинцев и Нидерланды состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Аргентины урвала место в 1/4 финала ЧМ 2022 в Катаре.