Сборную Южной Кореи обыграла команда Бразилии на Чемпионате Мира 2022 по футболу в Катаре.

В 1/4 финала попадает Бразилия со счетом 4:1. Сборная бразильце уже шестая команда, которая попадает в четверть финала. Об этом сообщают РИА Сорт.

В сборной победителей отличились нападающий Винисиус Жуниор, который на 7-й минуте матча открыл счет, Неймар реализовал пенальти, третий гол был за Ришарлисоном, а четвертый Лукас Пакета. У Южной Кореи гол забил Пайк Сын Хо на 76-й минуте.

Уже 9 декабря состоится встреча бразильцев и сборной Хорватии в 1/4 финала. Начнется игра в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Франции, обыграв Польшу, вырвала себе путевку в 1/4 финала ЧМ 2022.