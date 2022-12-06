Тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе из сборной после поражения от Бразилии.

5 декабря Бразилия одержала победу над командой из Южной Кореи в 1/8 финала и пробила себе путь к 1/4 финала со счетом 4:1.

Западные СМИ сообщают, что тренер Паулу Бенту покидает свой пост. Он отметил, что ему нужно подумать о будущем, которое не будет связано со сборной. Такое решение Паулу Бенту принял еще в сентябре.

Паулу Бенту возглавлял сборную Кореи с 2018 года.

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