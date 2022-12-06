Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком встречи с Японией в рамках Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

5 декабря прошла встреча в 1/8 финала ЧМ 2022 между сборными Японии и хорватии, где первые проиграли со счетом 1:2.

Голкипер Доминик Ливакович признан лучшим игроком матча. Об этом сообщил хорватский футбольный союз у себя в социальных сетях. В серии пенальти ему удалось отразить от ворот три 11-метровых.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе из сборной после поражения от Бразилии.