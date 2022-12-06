Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала свое отношение к футболу.

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала ТАСС о том, что ей нравится смотреть футбол, посещать игры на стадионах, но как такового фаворита среди команд у нее нет.

Напомним, что Олимпийская чемпиона Пекина выступила в ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре на Чемпионате Мира по футболу 2022 в фан-зоне.

Анна объяснила, что она просто наблюдает за игрой футболистов, но явной поклонницей какого-то одного клуба она не является. Фигуристку приглашают на свои матчи «Спартак», поэтому Анна часто ходит на их матчи. На прошлом ЧМ, который проходил в России, Щербакова болела за сборную страны.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Камила Валиева одержала победу в чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.