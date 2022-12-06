Нападающий Александр Овечкин занял второе место по количеству отыгранных матчей в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.

Форвард команды «Вашингтон» стал вторым среди российских игроков на льду по количеству отыгранных матчей. Овечкин по данному показателю сравнялся с защитником, который выступал за «Кэпиталз», Сергеем Гончаром. Об этом сообщает РИА Спорт.

Встреча «Эдмонтон Ойлерз»-«Вашингтон», которая состоялась 6 декабря, была победной для гостей льда, стала для Овечкина 1301-й в регулярных чемпионатах НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» обыграли хозяев со счетом 3:2.

Гончаров столько же игр за команды «Вашингтон», «Питтсбург Пингвинз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».

По числу встреч в НХЛ среди российских хоккеистов является Алексей Ковалев, у которого на счету 1326 игр.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин отправил свою 790-ую шайбу в ворота соперника.