«Ванкувер» стойко сражался за победу на льду против «Монреаля».

6 декабря состоялась встреча двух хоккейных команд «Ванкувер»-«Монреаль», где первые обыграли команду соперников со счетом 7:6. Об этом сообщает РИА Спорт.

В игре отличились российские форварды Илья Михеев и Андрей Кузьменко, которые выступают за клуб «Ванкувер Кэнакс». Спортсмены смогли помочь вырвать победу в регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Монреаля».

В начале матча «Ванкувер» сильно уступал на льду «Монреалю», но после первого периода «косатки» отправили сразу пять шайб подряд в ворота соперника. «Монреаль» смог отыграть голы почти сразу, но шайба от Кузьменко перевела встречу в овертайм.

Илья Михеев исполнил дубль на 39-й и 46-й минутах матча. Последний гол был исполнен Элиас Петтерссон на 61-й минуте. Также достойны внимания Бо Хорват, который отправил шайбу в ворота соперника на 45-й минуте, и Джек Студничка — 49.

У «Манреаля» — на 8-й минуте отличился Коул Кофилд, 13-ая и 15-ая минуты прошли под напряжением от Ника Судзуки и Шона Монахана. Майкл Пеццетта тоже не отстал от соих и на 17-й минуте забросил гол, а также Кристиан Дворака на 56-й и Джош Андерсон на 58-й минуте.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что «Миннесоту Уайлд» обыграл «Даллас Старз» со счетом 6:5 на турнире Национальной хоккейной лиги (НХЛ).