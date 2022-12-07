Сборная Португалии после победы над Швейцарией в 1/8 финала организовала себе путевку в четверть игры Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

Встреча сборных Португалии и Швейцарии прошла 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Португальцы разгромили команду соперников со счетом 6:1. Об этом сообщает РИА Спорт.

Отличились в игре нападающий Гонсалу Рамуш, который выполнил хет-трик на 17, 51 и 67-й минутах игры. Также забили гол Пепе на 33-й минуте матча, Рафаэл Геррейру на 55-й минуте и Рафаэл Леау 90+2 минуте. У команды Швейцарии отличился защитник Мануэль Аканджи — 58.

10 декабря состоится встреча сборной Португалии с командой Марокко.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе из сборной после поражения от Бразилии.