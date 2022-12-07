«Локомотив» забрал победу у «Спартака» в матче КХЛ.

6 декабря состоялась встреча сборных по хоккею «Спартак»-«Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Завершилась игра счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

Команда ярославцев в начале матча уступали столичному клубу две шайбы, но шайбы, забитые в ворота москвичей, Александра Елесина, Максима Шалунова и Максима Берёзкина помогли команде одержать волевую победу. Об этом сообщает Чемпионат.

Ярославский клуб «Локомотив» после встречи с москвичами набрал 54 очка и находится на втором месте таблицы Западной конференции. Их на 13 очков опережает СКА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что «Ванкувер» стойко сражался за победу на льду против «Монреаля».