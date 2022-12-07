Благодаря 43-м очкам защитника Донован Митчелл «Кливленд Кавальерс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

7 декабря состоялась игра двух команд в рамках регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной ассоциации (НБА) на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус». Гости стадиона проиграли со счетом 102:116. Об этом сообщает Чемпионат.

У «Кливленд» отличился защитник команды Донован Митчелл, он набрал за матч 43 очка. А также Джарретта Аллена, набравший 24 очка, который еще и оформил дабл-дабл в игре. У команды проигравших показал себя форвард Леброн Джеймс, набравший 21 очко, и Томас Брайант — 19.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что как бы не был хорош звезда «Даллас Маверикс» Лука Дондич, команда потерпела поражение в матче с «Бостон Селтикс».