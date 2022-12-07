Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил беспокойство насчет здоровья Пеле.

Трехкратный чемпион мира 82-летний Пеле был госпитализирован 30 ноября 2022 года в больницу. Знаменитому экс-футболисту диагностировали общий отек тела и сердечную недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Нападающий португальцев Криштиану пожелал королю Пеле скорейшего выздоровления.

Уже 6 декабря стало известно, что бывший игрок сборной Бразилии идет на поправку.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Португалии после победы над Швейцарией в 1/8 финала организовала себе путевку в четверть игры Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.