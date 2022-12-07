После провала сборной Германии на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет уйти из состава вслед за менеджером клуба Оливером Бирхоффом.

Напомним, что Оливер уже подал в отставку с поста главного менеджера сборной Германии после поражения клуба на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре от Японцев. Сборная не вышла в плей-офф. Об этом сообщает Чемпионат.

Также известно, что ключевую роль в переходе от «Баварии» в сборную сыграл Оливером Бирхоффом.

Под руководством Флика футбольная сборная немцев одержала только одну победу в ЧМ 2022 из трех встреч. В последнем туре они обыграли Коста-Рику со счетом 4:2.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своем уходе из сборной после поражения от Бразилии.