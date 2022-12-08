С завтрашнего дня начинаются матчи четверть финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

На Чемпионате Мира по футболу 2022 уже определили все пары сборных, которые буду бороться за место в 1/2 финала. Старт игр начнется уже 9 декабря. Борьба за место в 1/2 финала продлится два дня — пятница и суббота.Об этом сообщает Чемпионат.

Так, первый матч можно будет лицезреть уже завтра. В 18:00 по московскому времени сыграют сборные Хорватии и Бразилии, после команды Нидерланды и Аргентины. В субботу продолжат борьбу Марокко и Португалия, а в 22:00 по московскому времени пройдет заключительная игра четвертьфинала сборных Англии и Франции.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим игроком встречи с Японией в рамках Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.