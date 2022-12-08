Нападающий Криштиану Роналду отказался выходить на тренировку в команде запасных игроков сборной.

После матча Португалия-Швейцария в сборной португальцев началось напряжение. Криштиану Роналду, которого главный тренер сборной Фернанду Сантуш отправил на тренировку с запасом, просто не пришел. Об этом сообщают западные СМИ.

Также отмечено, что футболист находится в хорошей физической форме и причин для пропуска тренировок нет. Но потом Криштиану был замечен в зале с основным составом команды.

Напомним, что 10 декабря состоится встреча Португалия-Марокко. Матч пройдет в рамках 1/4 финала на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что на Чемпионате Мира 2022 в Катаре уже известны четвертьфинальные группы.