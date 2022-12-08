форвард португальской сборной может покинуть Чемпионат Мира 2022 по футболу из-за конфликта с тренером.

У португальца с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем произошел конфликт, после которого Роналду намерен покинуть Чемпионат Мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом информируют западные СМИ.

Также известно, о неоднозначной реакции Криштиану на тренера в ситуациях с заменой на поле. Так, например, в игре против сборной Южной Кореи, футболист нецензурно высказался в сторону Сантуша, который негативно отреагировал на такой поступок.

Вдобавок, западные СМИ пишут о том, что Роналду вышел на поле против сборной Швейцарии только на 74-й минуте матча. Футболиста это здорово разозлило. Несмотря на все напряжение в сборной, Криштиану порадовался победе команды. Напомним, что во встречи Португалия-Швейцария, первые разгромили вторых со счетом 6:1.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Криштиану Роналду не пришел на тренировку с командой запасных игроков сборной Португалии.