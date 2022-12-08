Форвард Александр Овечкин занял второе место среди российский хоккеистов по количеству игр в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги.

8 декабря состоялась встреча двух хоккейных команд «Вашингтон Кэпиталз»-«Филадельфия Флайерз». Завершился матч в пользу «Вашингтона» 4:1.

Российскому нападающему Александру Овечкину удалось занять вторую строчку в рейтинге среди соотечественников по числу сыгранных матчей в НХЛ. Об этом сообщает РИА Спорт.

Так, игра против «Филадельфии» стала для Александра 1302-й. Хоккеист смог обойти другого россиянина в таблице рейтинга игр НХЛ — Сергея Гончарова, у которого отыграно 1301 мачт.

Алексей Ковалев, который провел на льду 1316 игр, остается лидером рейтинга.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин отправил свою 790-ую шайбу в ворота соперника.