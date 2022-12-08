Хозяева льда «Калгари Флэймз» обыграли гостей льда со счетом 5:3.

На этот раз гол от российского форварда Кирилла Капризова не помог хоккейной команде «Миннесоты Уайлд» забрать победу у соперников. Об этом сообщают РИА Новости.

Встреча состоялась 8 декабря в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У «Калгари» отличились в матче Назем Кадри, который забил шайбу на 21-й минуте, также следом за ним на 22-й Блейк Коулман, подхватил серию голов Тайлер Тоффоли на 24-й минуте игры, Расмус Андерссон — 56, и Тайлер Тоффоли снова забил уже на 59-минуте. У «Миннесоты» голами отметились российский форвард Кирилл Капризов в самом начале матча — 2-ая минута, следом Мэйсон Шоу на 3-й и Джон Меррилл — 56.

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