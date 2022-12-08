Форвард сборной Португалии опроверг слухи о своем уходе из команды.

Нападающий Криштиану Роналду сделал заявление о том, что его разговор с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушу об уходе из национальной команды лишь слухи, сообщает Чемпионат.

Также, по заявлению футболиста, команда сильно сплочена и храбра, чтобы позволять себе сдаться кому-либо. Криштиану сказал, что сборная Португалии это единая команда, которая способна и хочет бороться до конца. Об этом Криштиану Роналду рассказал в своих соцсетях.

Ранее в западных СМИ разлетелась информация о том, что Роналду хочет покинуть сборную на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре. Вдобавок, футболист не явился на тренировку с командой запаса. Плюсом к этому у Криштиану была конфликт с тренером сборной Фернандо Сантушом.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре стали известны пары сборных в матчах 1/4 финала.