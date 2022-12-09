Главный тренер Ханс-Дитер Флик рассказал, что будет готовить сборную Германии к чемпионату Европы 2024.

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф рассказал, что Флик остается на посту главного тренера сборной Германии и будет готовить команду к новым соревнованиям. А Именно, к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщают РИА Спорт.

Официальный сайт DFB цитирует слова Нойендорфа о том, что чемпионат Мира 2024 в Германии поможет футболу в стране реализовать себя. Также президент Немецкого футбольного союза уверен в тренерстве Флика.

Напомним, что ранее на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре Германия не смогла выйти в плей-офф, это уже второй подряд вылет из соревнований между сборных футбола.

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