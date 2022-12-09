RFEF сообщила, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост.

После поражения сборной испанцев в матче 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре от Марокко встал вопрос об уходе Луиса с поста тренера сборной Испании. И вот, 8 декабря, на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации появилась информация о том, что свою деятельность в команде Энрике уже прервал.

Напомним, что сборная Испании оказалась не в состоянии противостоять в серии пенальти команде Марокко. Матч, который сначала закончился со счетом 0:0 за основное время и дополнительное, в ударах пенальти перешел в счет 0:3.

Луис Энрике возглавлял сборную с 2018 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Евро-2020 со особенностями в игре. А также он сделал выбор в пользу молодых талантов и посеял надежду на будущее испанской команды.

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