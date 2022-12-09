Российский голкипер Илья Самсонов оформил шат-аут в игре против хоккейной команды «Лос-Анджелес Кингз».

9 декабря завершилась встреча «Торонто Мэйпл Лифс»- «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоялся в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». Хозяева льда обыграли гостей со счетом 5:0. Об этом сообщает Чемпионат.

В игре у «Торонто» отличились Пьер Энгвалль, который отправил шайбу в ворота соперника на 26-минуте, а буквально через 15 секунд гол забил Давид Кемпф. Также на 27-й минуте выстрелил Вильям Нюландер. Четвертая шайба была отправлена в ворота гостей на 34-й минуте, её автором стал Митчелл Марнер. Последний гол принадлежит Остону Мэттьюсу — 50.

Вратарь команды «Торонто» Ильи Самсонова показал блестящую игру, выполнив шат-аут. Россиянин смог отразить 29 шайб за игру.

Илья Самсонов прокомментировал свой успех после встречи с «Лос-Анджелес Кингз», сказа, что это была невероятная игра всей команды, а также отметил доминирующую роль «Торонто» на льду на встрече против «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин занял второе место среди российский хоккеистов по количеству игр в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги.