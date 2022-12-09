Еще один футболист Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре не смог пройти мимо ситуации с госпитализацией трехкратного чемпиона мира Пеле.

К числу сопереживающих насчет здоровья экс футболиста сборной Бразилии Пеле присоединился французский нападающий Килиан Мбаппе. В своих соцсетях футболист команды Франции высказал пожелания о скорейшем выздоровлении легенде.

Трехкратный чемпион мира как игрок Пеле не остался равнодушным и ответил Мбаппе дружескими словами.

Так, Пеле в своих соцсетях выложил пост, в котором благодарит игрока сборной Франции за пожелания здоровья, а также выразил радость, что Килиан Мбаппе бьет его рекорды на Чемпионате Мира 2022 по футболу, который проходит в этот раз в Катаре. А также экс-нападающий сборной Бразилии назвал в конце сообщения Килиана своим другом.

Напомним, что 82-летнего Пеле 29 ноября был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас футболист находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что свои слова поддержки госпитализированному Пеле выразил Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии.