Футбольный клуб «Аль-Наср» подпишет контракт с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания Чемпионата Мира 2022 в Катаре.

Игрок португальцев на Чемпионате Мира Криштиану Роналду должен будет прилететь в Саудовскую Аравию в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт о сотрудничестве.

Договор будет действовать два с половиной года с момента подписания. Футболист будет получать зарплату от клуба, а также большую часть денег от договора за рекламу. Напомним, что сумма платы загод составляет 200 млн евро в год. Это почти 500 млн евро за весь период действия соглашения.

До этого Криштиану ждал предложения от европейский команд.

Из состава клуба «Манчестер Юнайтед» футболист ушел 23 ноября 2022 года после скандального интервью.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Криштиану опроверг информацию от СМИ о том, что собирается покинуть Чемпионат Мира 2022 в Катаре.