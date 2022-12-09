По обоюдному согласию двух сторон контракт между хоккейным клубом «Амур» и нападающим Эндрю Кэлофом был расторгнут.

Как сообщает пресс-служба команды «Амур», договор о совместном сотрудничестве с хоккеистом Кэлофом был расторгнут.

В составе тигров Эндрю смог провести 16 матчей на льду, а также набрал два очка и заработал показатель полезности «-10».

Клуб желает хоккеисту удачи и продвижения по карьерной лестницы.

Также известно, по данным Чемпионата, экс-игрок «Амура» не выступал за команду с 15 октября 2022 года.

На счету 31-летнего игрока в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведено 136 встреч с командами соперников.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что хоккеист Михал Иордан покидает клуб «Амур» и возвращается в Чехию по семейным обстоятельствам.