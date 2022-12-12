Стало известно, что 11 декабря скончался трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» и «Сиэтл Суперсоникс» Пол Сайлас.

До юбилея Сайласу оставалось всего ничего. Но 11 декабря в социальных сетях команды «Бостон Селтикс» появилась информация, что Пол Сайлас скончался в возрасте 79-лет. Об этом информируют «Спортивные советы».

Сайлас за всю историю НБА является самым титулованным игроком. Он трижды становился чемпионом ассоциации. Два раза в составе команды «Бостон Селтикс», это 1974 год и 1976. А также в составе «Сиэтл Суперсоникс» в 1979.

Под руководством экс-тренера находились такие команды, как «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс». А «Хьюстон Рокетс» возглавляет сын Пола Стивен Сайлас.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что на 77м году скончался советский фигурист Александр Горшков.