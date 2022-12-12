Итальянский судья Даниэле Орсато проведет игру за место в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

Даниэле Орсато обслужит встречу двух сборных Аргентины и Хорватии на стадионе «Лусаил Айконик» 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальны сети ФИФА.

Напомним, что ранее итальянский судья уже появлялся на поле матче Эквадора против Катара, который закончился счетом 2:0. Сулье Орсато на данный момент 47 лет.

Помогать Даниэлу будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

Также 18 декабря состоится заключительная битва Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре на стадионе «Лусаил Айконик». В 1/2 финала вышли сборные Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции.

Орсато стал судьей ФИФА в 2010 году.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Марокко победила легендарную сборную Португалии во встрече 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу 2022.