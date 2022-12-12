Кот, который определил судьбу сборной Бразилии на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре, уезжает вместе со сборной Англией домой.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, который также играет в команде «Зенита», прокомментировал странные обстоятельства вокруг кота. На пресс-конференции 7 декабря пресс-атташе сборной бразильцев достаточно резко сбросил кота со стола. Ловрен не считает, что бразильцев настигла таким образом карма, которая не позволила сборной обыграть в 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре сборную Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости.

Защитники сборной Англии Кайл Уокер и Джон Стоунз приняли решения о том, что мурчащий друг отправится вместе с ними в Великобританию. Отмечается, что футболисты подружились с котом на тренировочной базе сборной в Катаре.

Пушистику даже дали имя — Дэйв.

Напомним, что 10 декабря сборная Англии уступила французам со сетом 1:2 в 1/4 финала Чемпионата Мира 2022.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Дидье Дешам принял решение остаться на посту тренера сборной Франции до Чемпионата Европы 2024 в Германии.