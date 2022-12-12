Сборная Франции переиграла команду Англии в матче 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

10 декабря в 22:00 по московскому времени состоялась игра сборных Франции и Англии в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Завершилась игра со счетом 2:1 в пользу французской команды.

У французов отличились полузащитник Орельен Тчуамени, забив гол в первом основном времени матча, а победный для Франции гол забил нападающий Оливье Жиру, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Сборная Англии забила первый гол благодаря пенальти, исполнил его Гари Кейн. Но назначенная второй раз возможность забить мяч в ворота Французов с пенальти Кейн уже пропустил гол выше ворот, таким образом обеспечив путевку команде Франции в 1/2 финала ЧМ 2022.

13 декабря в рамках 1/2 финала Франция встретится со сборной Марокко, которая обыграла сборную Португалии со счетом 1:0.

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