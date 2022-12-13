Легендарный трехкратный чемпион по футболу Пеле идет на поправку.

Состояние здоровья Короля футбола Пеле постепенно приходит в норму и улучшается. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на данные из бразильской больницы имени Альберта Эйнштейна, которая находится в городе Сан-Паулу.

Состояние в частности от респираторной инфекции пришло в норму, но информации о возможно выписки пока не появлялась.

Напомним, что 29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован медиками в больницу. Известно также, что у экс-нападающего отсутствовала реакция на химиотерапию и ему оказывали паллиативную помощь, чтобы облегчить боль в организме футболиста.

Спортсмены по футболу разных сборных и команд поддерживают Короля Пеле и желают ему скорейшей выписки из медучреждения. Также Пеле похвалил французского футболиста Килиана Мбаппе за новые рекорды и назвал его своим другом. Сейчас Мбаппе находится на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре и 14 декабря будет бороться вместе со сборной Францией за место в 1/2 финала против команды Марокко.

Ранее «Нева спорт» сообщала о подробностях обмена теплыми словами между Королем Пеле и Мбаппе.