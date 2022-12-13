Российский форвард команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин побил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра по количеству забитых голов в составе клуба.

Ночь 13 декабря состоялась встреча «Питтсбург»-«Даллас Старз» в рамках матча Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Хозяева льда обыграли «Даллас Старз» со счетом 2:1. Об этом соощает РИА Спорт.

Хоккеист Евгений Малкин в возрасте 36 лет стал обладателем 79-ти заброшенных победных шайб в карьере. Он обошел легендарного 50-летнего хоккеиста из Чехии Яромира Ягра, у которого на счету 78 шайб. Малкин вышел на второе место рейтинга НХЛ, на первом месте остается канадец Сидни Кросби, у которого 83 забитых гола в ворота соперника.

В текущем сезоне Евгений Малкин уже забросил 9 шайб. Также хоккеист играл за сборную России.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Малкин обошёл Ягра по голам за «Питтсбург» в Кубке Стэнли.