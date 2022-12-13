В рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Пермском крае трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Большунов занял первое место.

13 декабря состоялась гонка преследования на 15 км классическим стилем, на которой победу одержал Александр Большунов. Проходило соревнование в рамках третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Об этом сообщает РИА Спорт.

Александр смог за 39 минут и 21,9 секунд преодолеть полностью всю пятнадцатикилометровую тропу. Второе место в гонке занял Илья Семиков, который отстал от Большунова на 58,6 секунд. А третье место забрал Денис Спицов с +59,8.

Третий этап Кубка России в Пермском крае стартовал 10 декабря и завершиться во вторник.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в мае Александр Большунов возобновил тренировки после операции.