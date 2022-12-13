13 декабря в рамках 1/2 Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре сразятся сборные Аргентины и Хорватии.

Борьба в полуфинале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре состоится 13 декабря в 22:00 по московскому времени. Встретятся команды Аргентины и Хорватии. Об этом сообщает Чемпионат.

Напомним, что Аргентина проделала огромный и сложный путь к этой игре. Сначала команды в плей-офф сыграла со сборной Австралии и победила со счетом 2:1, затем в четверть финале встретилась с Нидерландами 2:2, но в серии пенальти вырвала победу со счетом 4:3. Также победили в групповом этапе Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию.

Хорватия достаточно сильный противник аргентинцев. Она пробили себе путь в полуфинал, победив Японию со счетом 3:1 в пенальти в 1/8, а также одолели Бразилию 4:2 тоже в серии пенальти в четверть финале.

14 декабря встретятся сборные Франции и Марокко. Напомним, что сборная марокканцев сумела отправить Португалию домой на ЧМ 2022.

Финал ЧМ 2022 в катаре пройдёт 18 числа на стадионе «Лусаил Айконик».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что итальянский судья Даниэле Орсато проведет игру за место в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.