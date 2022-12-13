Российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину дадут возможность побить рекорд Уэйна Гретцки в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Владелец клуба НХЛ) Тед Леонсис отметил, что команды «Вашингтона» не будет менять состав, пока Овечкин не побьет рекорд по забитым шайбам в НХЛ и не опередит Гретцки.

«Вашингтон» находится на втором месте по количеству возрастных игроков в команде, на первом расположился клуб «Питтсбург Пингвинз». В команде Овечкина средний возраст в команде 30 лет, а у вторых 30,3 года.

Самому Александру на данный момент уже 37 лет. До «Вашингтон Кэпиталз» россиянин играл в хоккейном клубе «Динамо» с 2013 года, а также выступал за сборную России.

В 2013 году забрал Кубок Гагарина, а уже через пять лет стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что все ближе и ближе к легендарному рекорду п забитым шайбам Уэйна Гретцки.