Экс-руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинул свой пост. На его место встал француз Фредерик Вассёр.

29 ноября на официальном сайте команды «Формулы-1» появилась информация о том, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покидает свой пост. Он был главой команды с 2019 года.

На освободившуюся должность генерального директора компании был назначен Фредерик Вассёр.

Свою деятельность в команде «Феррари» Вёссер начнет уже после Нового года 9 января. До этого Фредерик занимал место главного в команде «Альфа Ромео».

Вассёр присоединится к «Феррари» 9 января. Ранее он покинул должность главы команды «Альфа Ромео», в котором был с 2017 года. Ранее клуб назывался «Заубер».

По итогам прошлого сезона «Феррари» занял 6 место в Кубке конструкторов. Это лучший показатель за последние 10 лет команды.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании — шестого этапа сезона-2022 в «Формуле-1».