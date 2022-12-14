Сборная Аргентины смогла отстоять свое право в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре, обыграв сборную Хорватии.

13 декабря состоялась встреча аргентинцев с командой Хорватии в 1/2 финала в рамках Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик». Южноамериканцы победили хорватов со счетом 3:0. Об этом сообщает Чемпионат.

Счет в матче открыл нападающий аргентинцев Лионель Месси, реализовав пенальти почти в самый правый угол ворот соперника. На 39-й минуте у Аргентины уже отличился нападающий Хулиан Альварес, также на 69-й минуте ему удалось оформить дуль во встрече и забить третий гол в ворота сборной Ховатии.

Напомним, что сегодня 14 декабря в 1/2 финала встретятся сборные Франции и Марокко. А также 18 декабря пройдет финал Чемпионата Мира по футболу 2022.

Ране «Нева спорт» сообщала о пути сборной Аргентины на ЧМ 2022.