Российский форвард Александр Овечкин имеет на своем счету 800 забитых шайб после хет-трик в игре против «Чикаго Блэкхоукс».

В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошел регулярный матчи, где «Чикаго Блэкхоукс» сразились с «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась счетом 7:3 в пользу гостей льда.

Нападающий Александр Овечкин за встречу смог оформить хет-трик в ворота противника, тем самым еще больше приблизиться к легендарному рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ. Теперь на счету россиянина 800 шайб. Об этом сообщает Чемпионат. Напомним, что Гретцки является обладателем рекорда в 894 шайбы.

Также отмечается, что перед игрой журналист поинтересовался у Александра, сколько он планирует забить шайб. Овечкин ответил — три.

Александр Овечкин также был в команде сборной России.

Ранее «Нева спорт» сообщала,