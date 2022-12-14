14 декабря в рамках 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре сразятся сборные Франция и Марокко.

На стадионе «Эль-Байт» состоится очередная встреча Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. В борьбу за место в финале вступят команда Франции и сборная Марокко. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает Чемпионат.

Напомним, что французы с шестью очками лидировали в группе с Австралией, Тунисом и Данией. Также в 1/8 финала сборная обыграла Польшу со счетом 3:1, а в 1/4 встретились с Англией и победили со счетом 2:1.

Сборная Марокко поразила всех своей игрой, опередив сборную Испании в 1/8, а в 1/4 смогли превзойти сборную Португалии 1:0.

Финальный матч Чемпионата Мира по футболу состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что аргентинцы переиграли сборную Хорватии со счетом 3:0 13 декабря в рамках 1/2 Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.