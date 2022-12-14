Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вернулся на хоккейный лед после травмы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова корреспондента, хоккеист казанского клуба «Ак Барса» Александр Радулов снова встрою после травмы, но его тренировка проходит в облегчённой вариации.

Напомним, что спортсмен Радулов пропустил три матча в рамках сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы. Всего на счету Александра Радулова 25 очков, из них 13 забитых шайб в ворота противника и 12 результативных передач в команде. Также на тренировочном льду присутствовал Вячеслав Войнов, который пропустил две игры в сезоне подряд.

19 декабря 2022 года в рамках Континентальной хоккейной лиги пройдёт матч «Ак Барс»-«Куньлунь Ред Стар».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард Александр Овечкин в игре против «Чикаго» в рамках Национальной хоккейной лиги исполнил хет-трик и смог забросить 800 шайб в общем рейтинге НХЛ. Таким образом, Овечкин все ближе к легендарному результату по забитым голам в ворота противника Уэйна Гретцки.