В соцсетях завирусилось очередное видео с супругой марокканского футболится Ашрафа Хакими. На этот раз Хиба Абук отчитала супруга за то, что тот долго шел до ее трибуны.

Зарубежные СМИ раскрутили новость о ссоре между Хиба Абук и футболистом Ашрафа Хакими. Причиной скандала стало то, что девушке стало обидно о того, что ее муж очень долго идет до её места на трибуне.

Видео завирусилась в социальных сетях. Стоит отметить, что это уже не первый инцидент, в котором замечена жена футболиста сборной Марокко Хакими. До этого Хиба Абук попала под зоркий глаз активистки, которая выразила возмущение девушке. Причиной этому стали хиджаб и паранджа, которую Абук не носит.

Напомним, что сборная Марокко вышла в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре, победив сборную Португалии.

Также, 14 декабря состоится встреча сборной марокканце с командой Франции. Финальный свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

А 18 декабря состоится финальная игра Чемпионата Мира 2022.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Аргентины 13 декабря в рамках 1/2 Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре разгромила команду Хорватии со счетом 3:0.