Самый быстрый гол полуфиналов Чемпионата Мира Тео Эрнандерса помог сборной Франции вырваться вперед и одержать победу над непобедимой командой марокканцев на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре.

14 декабря прошел матч сборных Франции и Марокко на стадионе «Эль-Байт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Команда Марокко впервые за весь ЧМ 2022 в Катаре смогла пропустить мяч в свои ворота. Действующие чемпионаты 2018 года смогли отстоять свой титул и снова пройти в финал.

На 5-й минуте в ворота соперника мяч отправил Тео Эрнандерс. Его гол считается самым быстрым в полуфиналах ЧМ с 1958 года. На 79-й минуте Рандаль Коло-Муани забил гол почти сразу же после выхода на поле. Результативную передачу ему смог отправить Килиан Мбаппе.

Сборная Франции уже четвертый раз выходят в мировое первенство ЧМ.

18 декабря команде французов предстоит сразиться со сборной Аргентины в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что соперниками сборной Франции в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре станет сборная Аргентины, которая 13 декабря победила команду Хорватии в 1/2 финала.