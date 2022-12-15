После встречи сборных Франции и Марокко под колесами автомобиля погиб подросток. Воитель скрылся с места преступления.

В Монпелье погиб 14-летний подросток. Трагедия случилась на улице после победы сборной Франции над командой марокканцев. Об этом сообщает РИА Спорт со ссылкой на социальные сети и зарубежные СМИ.

На просторах интернета распространилась информация об инциденте со смертельным исходом. Известно, что группа людей окружила машину такси для того, чтобы вырвать флаг Франции, который торчал из окна автомобиля. После водитель машины резко сорвался вперед, сделал разворот и сбил несовершеннолетнего мальчика на дороге.

Подростка отправили в медицинское учреждение, но юноша скончался. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и ведет расследование.

Отмечается, что найдена лишь машина подозреваемого, сам водитель автотранспорта не найден.

После матча Франции и Марокко, который завершился со счетом 2:0, в некоторых городах Франции произошли беспорядки. Только в Париже было задержано более сотни разгоряченных фанатов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Франции переиграла Марокко в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу и теперь сразится 18 декабря с командой Аргентины.