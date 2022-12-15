В финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре команды Франции и Аргентины сразятся за главный кубок.

Финальная встреча состоится 18 декабря в Катаре на ЧМ 2022. Действующие чемпионы 2018 года сборная Франции сразится с командой южноамериканцев.

Напомним, что в полуфиналах матча Чемпионата мира по футболу 2022 прошли матчи сборных Хорватии и Аргентины, который закончился со счетом 0:3, а также команд Франции и Марокко — 2:0.

Примечательно, что французы оказались единственной сборной, которая смогла пробить ворота команды Марокко. Первый мяч отправил на 5-й минуте Тео Эрнандес, который стал автором самого быстрого забитого гола в истории полуфиналов с 1958 года, а также футболист Рандаль Коло-Муани, который сразу же после выхода на поле забил гол на 79-й минуте.

Борьба за главный кубок ЧМ 2022 пройдет 18 декабря, а перед этим 17 декабря сыграют команды Марокко и Хорватии за бронзу.

Ранее «Нева спорт» сообщала о подробностях матча 1/2 финала в Катаре между команд Франции и Марокко.