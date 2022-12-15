На бразильскую конфедерацию футбола (CBF) подан иск за ненадлежащее отношение к животному.

На пресс-конференции бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, которая проходила перед матчем 1/4 финала Чемпионата Мира по футболу в Катаре, произошел неприятный инцидент, который не остался без внимания не только прессы, но и Национального форума защиты животных.

Дело в том, что пресс-атташе национальной сборной Бразилии взял кота, который запрыгнул на стол, за шкирку и выбросил его со стола. Об этом сообщают западные СМИ.

Также отмечается, что кошки играют важную роль на Ближнем Востоке, а в Дохе, где и проходит ЧМ 2022, их очень много на улице. Местные жители считают, что жестокое обращение с представителем рода кошачьих может сыграть злую шутку.

Мало того, что после этого случая сборная бразильцев проиграла в 1/4 финала команде Хорватии со счетом 2:4 в серии пенальти, но и на CBF подали в суд за жестокое обращение с животным.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что кота, который наказал сборную Бразилии, забирают с собой футболисты команды Англии и даже дали ему имя — Дэйв.